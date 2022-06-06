Больше 1000 птиц погибли на перепелиной ферме в Омской области из-за отключения электричества

Больше тысячи птиц погибли на перепелиной ферме из-за отключения электроэнергии. О произошедшем в своих социальных сетях рассказал фермер Алексей Андреев.

Он отметил, что птица погибла из-за того, что помещение было обесточено. "Без оборудования вся птица погибла. Приношу всем своим постоянным клиентам извинения, яйца в наличии не будет", - написал 1 июня "ВКонтакте" Андреев. Он принес извинения своим клиентам, ожидающих поставок яйца, и пообещал, что виновные "понесут административное и даже уголовное наказание".

Фермер подчеркнул, что для восстановления фермы уйдет немало сил и затрат. Алексей Андреев пояснил, что на ферме есть генератор, но он не сработал, а об отключении электроэнергии владельцы узнали лишь утром.

Ферму по разведению перепелок супруги Андреевы создали год назад. В мае этого года они запустили линию по продаже домашнего куриного яйца. Сейчас речь идет о гибели порядка восьмисот перепелок и всех домашних несушек.

Фото:©Алексей Андреев/"ВКонтакте"