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В Иркутской области 18-летняя девушка пыталась сжечь родителей и двух братьев

Главная В России
Красноярск
17:45 27 Мая 2022
полиция, пожар
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В Иркутской области 18-летняя жительница Братска вместе с 32-летним знакомым пыталась сжечь родителей и двух братьев. 

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 22 мая девушка поссорилась с родителями и решила их убить. Вместе с сожителем они принесли к зданию горючие предметы, сухую траву и покрышки, заблокировали входную дверь и открыли газовый баллон, стоящий рядом. Затем они парочка устроила поджёг. В этот момент в доме находились 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата 15 и 19 лет.

Семью спасли соседи, которые вовремя потушили огонь. Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Они признали свою вину. Установлено, что мужчина был ранее судим за умышленные насильственные преступления против личности.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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