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Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
13:20 8 Мая 2022
общество, происшествия, взрыв, газ, новосибирск
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 В садоводческом товариществе "Аист" под Новосибирском произошел хлопок газовоздушной смеси . В результате пострадали пять человек,  четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, вероятной причиной взрыва стало то, что в газовом баллоне была утечка.

"Пострадали пять человек.  Женщина от госпитализации отказалась. Четверо пострадавших госпитализированы. Возгорания в результате инцидента не было", - сообщают в пресс-службе.

Фото:©РИА Новости/Алексей Сухоруков

 

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