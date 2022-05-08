Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске

В садоводческом товариществе "Аист" под Новосибирском произошел хлопок газовоздушной смеси . В результате пострадали пять человек, четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, вероятной причиной взрыва стало то, что в газовом баллоне была утечка.

"Пострадали пять человек. Женщина от госпитализации отказалась. Четверо пострадавших госпитализированы. Возгорания в результате инцидента не было", - сообщают в пресс-службе.

Фото:©РИА Новости/Алексей Сухоруков