8 мая
Новости России
погода +3 °C
67.38
 
€ 71.1
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сибирь в огне: 7 мая пожары бушевали сразу в нескольких областях

Главная В России
Красноярск
22:35 7 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, пожары, омск, иркутск
версия для печати Ico_print

Красноярский край, Омская, Иркутская и Кемеровская области оказались охвачены пожарами. Ситуацию осложнял еще ильный ветер, а также отсутствие во многих населенных пунктах источников воды. 

Сибирь в огне: 7 мая пожары бушевали сразу в нескольких областях

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где, по данным регионального МЧС, от огня пострадали 459 строений. 459 строений.  Наибольшее количество домов пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Основной причиной пожаров стало короткое замыкание из-за ветра. В регионе объявлен режим ЧС, заправкам дано указание бесплатно и без очереди заправлять все автомобили, работающие на тушении пожаров. По предварительной информации, погибли 5 человек, 17 – пострадали.

На помощь красноярским спасателям выдвинулись пожарные из Алтайского края. К сожалению, по данным синоптиков, на 8 мая прогноз неблагоприятный.

Сибирь в огне: 7 мая пожары бушевали сразу в нескольких областях

Введен режим ЧС и в Омской области, где накануне, 6 мая, в городе Называевске выгорели 6 улиц. По обвинению в халатности задержан начальник РЭС. Огонь уничтожил 94 дома, бездомными остались 288 человек, среди них 81 ребенок. Власти тоже говорят, что ряд пожаров произошел из-за ветра, который перехлестывал провода.

Более 60 домов повреждены огнем и в Кемеровской области. Там пожары возникли в трех населенных пунктах Тяжинского района. Правоохранители сообщают, как минимум, о пятерых пятеро погибших. В поселке Итатский в доме обнаружены обугленные тела трех человек.

Сибирь в огне: 7 мая пожары бушевали сразу в нескольких областях

Более 20 домов, а также школа и детский сад сгорели в Иркутской области. Крупные пожары произошли в Братском и Тайшетском районах. Угроза распространения пожаров по-прежнему актуальна: региональное МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение на завтра, 8 мая.

Фото:©пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, ГУ МЧС по Иркутской области

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Две короткие рабочие недели ждут россиян в мае 2022 года

Две короткие рабочие недели ждут россиян в мае 2022 года

28 Апреля 2022 г.
Следующие длинные праздники - только в июне
Новости Красноярска: Телеканал «Про Астрахань» признан обязательным общедоступным каналом города

Телеканал «Про Астрахань» признан обязательным общедоступным каналом города

28 Апреля 2022 г.
27 апреля состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором рассматривался вопрос о наделении действующих региональных каналов статусом «муниципального обязательного общедоступного». Из четырех заявок по городу Астрахань члены ком...
Новости Красноярска: В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

28 Апреля 2022 г.
Следком начал проверку
Новости Красноярска: В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

28 Апреля 2022 г.
Компания приехала из Омска открыть сезон весенней охоты
Новости Красноярска: Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

28 Апреля 2022 г.
Депутаты горсовета одобрили поправки в региональный закон
Новости Красноярска: Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

28 Апреля 2022 г.
Срок исполнения - до 1 июля 2022 года
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

7 Мая 2022 г.
По возможности, в такую погоду лучше остаться дома
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

4 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён орденом мужества
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru