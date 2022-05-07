Сибирь в огне: 7 мая пожары бушевали сразу в нескольких областях

Красноярский край, Омская, Иркутская и Кемеровская области оказались охвачены пожарами. Ситуацию осложнял еще ильный ветер, а также отсутствие во многих населенных пунктах источников воды.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где, по данным регионального МЧС, от огня пострадали 459 строений. 459 строений. Наибольшее количество домов пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Основной причиной пожаров стало короткое замыкание из-за ветра. В регионе объявлен режим ЧС, заправкам дано указание бесплатно и без очереди заправлять все автомобили, работающие на тушении пожаров. По предварительной информации, погибли 5 человек, 17 – пострадали.

На помощь красноярским спасателям выдвинулись пожарные из Алтайского края. К сожалению, по данным синоптиков, на 8 мая прогноз неблагоприятный.

Введен режим ЧС и в Омской области, где накануне, 6 мая, в городе Называевске выгорели 6 улиц. По обвинению в халатности задержан начальник РЭС. Огонь уничтожил 94 дома, бездомными остались 288 человек, среди них 81 ребенок. Власти тоже говорят, что ряд пожаров произошел из-за ветра, который перехлестывал провода.

Более 60 домов повреждены огнем и в Кемеровской области. Там пожары возникли в трех населенных пунктах Тяжинского района. Правоохранители сообщают, как минимум, о пятерых пятеро погибших. В поселке Итатский в доме обнаружены обугленные тела трех человек.

Более 20 домов, а также школа и детский сад сгорели в Иркутской области. Крупные пожары произошли в Братском и Тайшетском районах. Угроза распространения пожаров по-прежнему актуальна: региональное МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение на завтра, 8 мая.

Фото:©пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, ГУ МЧС по Иркутской области