Две короткие рабочие недели ждут россиян в мае 2022 года

Восемь дней будут отдыхать этом году во время майских праздников россияне. Правда, выходные разделят, сообщается на сайте Государственной думы.

Согласно производственному календарю, в начале мая в России ожидается две коротких рабочих недели. Первые четыре нерабочих дня продлятся с субботы по вторник: с 30 апреля по 3 мая. Еще четыре выходных придутся с субботы по вторник - с 7 по 10 мая.

Следующие длинные выходные будут уже в июне. Россияне отдохнут три дня подряд - 11 по 13 июня - в честь Дня России.

Кстати, ранее депутаты Госдумы предлагали ввести длинные и беспрерывные майские выходные - с 1 по 10 мая, но эта инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив