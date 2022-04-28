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Две короткие рабочие недели ждут россиян в мае 2022 года

Главная В России
Красноярск
15:20 28 Апреля 2022
отдых, праздники, общество
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Восемь дней будут отдыхать этом году во время майских праздников россияне. Правда, выходные разделят, сообщается на сайте Государственной думы.

Согласно производственному календарю, в начале мая в России ожидается две коротких рабочих недели. Первые четыре нерабочих дня продлятся с субботы по вторник: с 30 апреля по 3 мая. Еще четыре выходных придутся с субботы по вторник  - с 7 по 10 мая. 

Следующие длинные выходные будут уже в июне. Россияне отдохнут три дня подряд - 11 по 13 июня - в честь Дня России.

Кстати, ранее депутаты Госдумы предлагали ввести длинные и беспрерывные майские выходные - с 1 по 10 мая, но эта инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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