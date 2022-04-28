Телеканал «Про Астрахань» признан обязательным общедоступным каналом города

27 апреля состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором рассматривался вопрос о наделении действующих региональных каналов статусом «муниципального обязательного общедоступного».

Из четырех заявок по городу Астрахань члены комиссии сочли лучшей концепцию вещания ООО «Астраханский региональный канал» - телеканала «Про Астрахань», созданного на платформе телеканала «Продвижение».

Теперь на фиксированной 22-й «кнопке» у любого кабельного оператора города астраханцы смогут круглосуточно смотреть выпуски городских новостей, серию просветительских программ «Про город», цикл актуальных интервью «Про всё», кадры архивной кинохроники в рубрике «Эра видео» и другие телепроекты, формирующие актуальную городскую повестку. Наряду с этим астраханские зрители увидят программы «Мама в деле», «НЛП: нестандартно и легко о психологии», собственные проекты международной сети ТВ БРИКС и другие.

«Наше сотрудничество с телеканалом «Продвижение» длится уже более года. Нам очень импонирует то, что это не просто дает возможность получить оригинальный качественный контент, но и реализовывать ряд совместных проектов на федеральном уровне. Так, например, в 2021 году наши корреспонденты приняли участие в производстве серии межпрограммных роликов «Наука в монументах», посвященной Году науки и технологий, а на 9 мая мы совместно с коллегами из других регионов готовим эфирную эстафету Вечного огня», - прокомментировала Ангелина Радченко, генеральный директор ООО «Астраханский региональный канал».

Потенциальная аудитория нового телеканала «Про Астрахань» составит более 600 тыс. человек.