28 апреля
Новости России
погода +4 °C
72.88
 
€ 75.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

Главная В России
Красноярск
11:00 28 Апреля 2022
ребенок, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

В Томске Следком начал проверку по факту удержания девочки незнакомым мужчиной. Он напал на школьницу в лифте жилого дома по переулку Дубовому в Томске. На видеозаписи, которую опубликовали в среду в соцсетях, видно, как взрослый мужчина заталкивает девочку в лифт, закрывает ей рот. Школьница плакала и просила отпустить её к бабушке. Мужчина отпустил ребенка лишь когда двери лифта закрылись.

В пресс-службе ведомства сообщили, что личность подозреваемого установлена, мужчина задержан полицейскими. Им оказался местный житель 1974 года рождения.  Пока задержанному вменяют лишь административное правонарушение по статье "За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения".

"Следком Томской области инициировал передачу материала проверки из органов дознания в следственные органы СУ СК России по Томской области", – говорится в сообщении ведомства.

Фото:©скриншот с видеозаписи tomsk_region70/Telegram

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

28 Апреля 2022 г.
Компания приехала из Омска открыть сезон весенней охоты
Новости Красноярска: Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

28 Апреля 2022 г.
Депутаты горсовета одобрили поправки в региональный закон
Новости Красноярска: Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

28 Апреля 2022 г.
Срок исполнения - до 1 июля 2022 года
Новости Красноярска: Экс-заммэра Иркутска осужден на четыре года колонии за взятки

Экс-заммэра Иркутска осужден на четыре года колонии за взятки

28 Апреля 2022 г.
Он получал деньги за содействие в получении госзаказа
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

18 Апреля 2022 г.
Байкал из документа исключили
Новости Красноярска: Spotify удален из AppStore для пользователей из России

Spotify удален из AppStore для пользователей из России

18 Апреля 2022 г.
Музыкальный сервис появился на территории России два года назад
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярке отменили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Красноярке отменили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

28 Апреля 2022 г.
6 марта девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись на снегу
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

25 Апреля 2022 г.
Прощание состоялось 23 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru