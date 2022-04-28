В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

В Томске Следком начал проверку по факту удержания девочки незнакомым мужчиной. Он напал на школьницу в лифте жилого дома по переулку Дубовому в Томске. На видеозаписи, которую опубликовали в среду в соцсетях, видно, как взрослый мужчина заталкивает девочку в лифт, закрывает ей рот. Школьница плакала и просила отпустить её к бабушке. Мужчина отпустил ребенка лишь когда двери лифта закрылись.

В пресс-службе ведомства сообщили, что личность подозреваемого установлена, мужчина задержан полицейскими. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Пока задержанному вменяют лишь административное правонарушение по статье "За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения".

"Следком Томской области инициировал передачу материала проверки из органов дознания в следственные органы СУ СК России по Томской области", – говорится в сообщении ведомства.

Фото:©скриншот с видеозаписи tomsk_region70/Telegram