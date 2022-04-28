В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

Несчастный случай произошел в Новосибирской области, куда несколько омичей приехали на охоту. Мужчины остановились неподалеку от села Польяново Чистоозерного района Новосибирской области, разбили две палатки и в одной из них включили перед сном газовую горелку.

По информации издания «Кулундинская новь», охотники включили газовую горелку для обогрева. Двое мужчин задохнулись во сне из-за недостатка кислорода. Еще одному пострадавшему повезло - в палатку заглянули его товарищи в тот момент, когда охотник был еще жив. Мужчину доставили в реанимацию на вертолете.

По факту гибели двуж человек начал проверку региональный Следком.

Напомним, в феврале похожая трагедия произошла в Бурятии, где на озере Котокель погибли трое рыбаков.