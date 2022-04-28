Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

Накануне,27 апреля, депутаты горсовета Новосибирска единогласно одобрили поправки в региональный закон о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь "зайцам" в метро, автобусах и маршрутках придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Внести изменения в областной закон предложила мэрия Новосибирска, поддержал инициативу 41 депутат. Как пояснил глава городского департамента транспорта Константин Васильев, размер штрафов не пересматривали с 2007 года, и до этого времени составлял всего 100 рублей. Увеличение штрафа в 10 раз повысит уровень сознательности и ответственности горожан, считает Васильев.

Проект поправок в статью «Об административных правонарушениях» будет направлен для рассмотрения в Законодательное собрание Новосибирской области, сообщают «Вести Новосибирск».