28 апреля
Новости России
погода +4 °C
72.88
 
€ 75.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей

Главная В России
Красноярск
09:25 28 Апреля 2022
метро, автобус, штрафы, новосибирск, общество
версия для печати Ico_print

Накануне,27 апреля, депутаты горсовета Новосибирска единогласно одобрили поправки в региональный закон о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь "зайцам" в метро, автобусах и маршрутках придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Внести изменения в областной закон предложила мэрия Новосибирска, поддержал инициативу 41 депутат. Как пояснил глава городского департамента транспорта Константин Васильев, размер штрафов не пересматривали с 2007 года, и до этого времени составлял всего 100 рублей. Увеличение штрафа в 10 раз повысит уровень сознательности и ответственности горожан, считает Васильев.

Проект поправок в статью «Об административных правонарушениях» будет направлен для рассмотрения в Законодательное собрание Новосибирской области, сообщают «Вести Новосибирск».

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

В Томске задержали напавшего на школьницу в лифте мужчину

28 Апреля 2022 г.
Следком начал проверку
Новости Красноярска: В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

В Новосибирске двое охотников задохнулись от газовой горелки

28 Апреля 2022 г.
Компания приехала из Омска открыть сезон весенней охоты
Новости Красноярска: Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

28 Апреля 2022 г.
Срок исполнения - до 1 июля 2022 года
Новости Красноярска: Экс-заммэра Иркутска осужден на четыре года колонии за взятки

Экс-заммэра Иркутска осужден на четыре года колонии за взятки

28 Апреля 2022 г.
Он получал деньги за содействие в получении госзаказа
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

18 Апреля 2022 г.
Байкал из документа исключили
Новости Красноярска: Spotify удален из AppStore для пользователей из России

Spotify удален из AppStore для пользователей из России

18 Апреля 2022 г.
Музыкальный сервис появился на территории России два года назад
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открылась музейная экспозиция службы конвоирования

В Красноярске открылась музейная экспозиция службы конвоирования

26 Апреля 2022 г.
На ремонт и оформление потратили свыше 1,5 миллионов рублей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

25 Апреля 2022 г.
Прощание состоялось 23 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru