Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами, поручил президент России Владимир Путин. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

В срок до 1 июля правительству РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает проведение эксперимента. Отмечается, что участие в создании законопроекта должны принимать органы исполнительной власти субъектов Федерации, региональные отделения партии "Единая Россия", ассоциации и союзы медицинских и фармацевтических работников, а также общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и общественных объединений, занимающихся защитой прав граждан в сфере охраны здоровья.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев