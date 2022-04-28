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Президент поручил подготовить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Главная В России
Красноярск
08:43 28 Апреля 2022
лекарство, законопроект, президент, общество
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Разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами, поручил президент России Владимир Путин. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

В срок до 1 июля правительству РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает проведение эксперимента. Отмечается, что участие в создании законопроекта должны  принимать органы исполнительной власти субъектов Федерации, региональные отделения партии "Единая Россия", ассоциации и союзы медицинских и фармацевтических работников, а также общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и общественных объединений, занимающихся защитой прав граждан в сфере охраны здоровья.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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