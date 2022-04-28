Экс-заммэра Иркутска осужден на четыре года колонии за взятки

В Иркутской области на четыре года отправится в колонию бывший заместитель мэра областного центра Владимир Преловский. Октябрьский районный суд вынес приговор 26 апреля, сообщает пресс-служба суда. Бывшему заместителю мэра — председателю комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска Владимиру Преловскому назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному запретили на протяжении 3,5 лет занимать посты в государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, в январе 2021 года Преловский покинул пост председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска, а уже в мае его обвинили в получении трех взяток в крупном размере. На время следствия экс-заммэра оставил под домашним арестом.

По данным правоохранителей, чиновник получал деньги от коммерческих фирм, которые занимаются капитальным ремонтом фасадов многоквартирных домов. За взятки он обещал содействие в получении госзаказа.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина