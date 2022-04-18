Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

В первоначальном виде проект разрешал строительство неограниченного перечня застроек в охранных зонах, даже, на озере Байкал.
Обрадуем, что Байкал из документа исключили и строить около озера разрешили только инфраструктуру для БАМа и Транссиба.
А для других охранных зон решено определить список инфраструктуры, которую там моно строить, если регламенты заповедников разрешают строительство. Рассказываем о списке разрешенных объектов из перечня:
- нефтепроводы;
- производства товаров для импортозамещения;
- школы и детские сады.
Для этих строек не понадобится экспертиза до конца 2024 года, но отметим, что при строительной экспертизе документы проверят на соблюдение экологических требований.
Фото: Александр Жуковец