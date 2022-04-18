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Депутаты Госдумы РФ решили доработать законопроект о застройке заповедников

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Красноярск
19:07 18 Апреля 2022
в россии, природа, экология, государство и власть, общество, заповедник
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В первоначальном виде проект разрешал строительство неограниченного перечня застроек в охранных зонах, даже, на озере Байкал.

Обрадуем, что Байкал из документа исключили и строить около озера разрешили только инфраструктуру для БАМа и Транссиба.

А для других охранных зон решено определить список инфраструктуры, которую там моно строить, если регламенты заповедников разрешают строительство. Рассказываем о списке разрешенных объектов из перечня:

- нефтепроводы;
- производства товаров для импортозамещения;
- школы и детские сады. 

Для этих строек не понадобится экспертиза до конца 2024 года, но отметим, что при строительной экспертизе документы проверят на соблюдение экологических требований.

Фото: Александр Жуковец

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