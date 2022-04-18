Spotify удален из AppStore для пользователей из России

Spotify больше недоступен в App Store и Huawei AppGallery для пользователей из России. При попытке скачать приложение оба магазина показывают ссылки на российские музыкальные сервисы. Пользователи смогут удалить свои персональные данные, а также аккаунт, следуя инструкциям на сайте музыкального сервиса.

Напомним, что с 11 апреля американский музыкальный сервис Spotify приостановил свою работу в России. Представители компании сообщили, что российским пользователям за пределами страны дадут возможность сменить регион.

Сервис появился на территории России два года назад. По словам сотрудников, ещё не ясно, вернётся ли Spotify. Если ситуация изменится, то всех пользователей обязательно уведомят об этом.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня