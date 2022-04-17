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Бизнесмен Дерипаска предложил провести пенсионную реформу

Главная В России
Красноярск
13:30 17 Апреля 2022
реформа, общество, красноярск, пенсия
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.О необходимости проведения в России пенсионной реформы заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем интервью "Эксперту". Издание приводит его слова в контектсе, что наполнить активы пенсионной системы нужно таким образом, чтобы источник пенсионных платежей для людей старше 45 лет не зависел от федерального бюджета.

"У нас же есть эти активы — "Газпром", "Роснефть", все остальные государственные компании, - цитирует слова Дерипаски "Коммерсантъ", Их, скорее всего, нужно как-то реструктурировать, потому что вот эти монстры, они жили прекрасно, когда был свободный доступ на рынок".

Бизнесмен уверен, что в настоящее время пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной - гораздо лучше.

- И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд, - заявил Дерипаска. - И, соответственно, должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили.

Ранее предприниматель также предложил сократить в два раза госаппарат в России, а также правоохранительные и силовые структуры. 

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков.

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