Шрифты Times New Roman и Arial ушли из России. Их владелец – американская компания Monotype перекрыла доступ к своей библиотеке на сайте для российских пользователей. Однако, проблему можно обойти с помощью VPN. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Отмечается, что в библиотеку Monotype входят также такие шрифты, как Verdana, Tahoma и Helvetica.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 и до 2007 года использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft. Кроме того, он используется для официальной документации, в том числе и Министерством обороны России.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок