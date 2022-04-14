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Шрифты Times New Roman и Arial ушли из России

Главная В России
Красноярск
13:15 14 Апреля 2022
санкции, компьютер
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Шрифты Times New Roman и Arial ушли из России. Их владелец – американская компания Monotype перекрыла доступ к своей библиотеке на сайте для российских пользователей. Однако, проблему можно обойти с помощью VPN. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Отмечается, что в библиотеку Monotype входят также такие шрифты, как Verdana, Tahoma и Helvetica.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 и до 2007 года использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft. Кроме того, он используется для официальной документации, в том числе и Министерством обороны России.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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