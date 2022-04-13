В Госдуму внесли законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей в России

Проект предусматривает утверждение перечня учебно-методический и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей.

Также вводят прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня. Также, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.



Инициативы уже одобрил Экспертный совет «Единой России». Сообщается, что их поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости