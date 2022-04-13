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В Госдуму РФ внесли законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки со школьных преподавателей

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Красноярск
21:36 13 Апреля 2022
в красноярске, в красноярском крае, в россии, образование, учитель
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Проект предусматривает утверждение перечня учебно-методических и других документов, подготовка которых производится педагогами при выполнении основных обязанностей при обучении и воспитании детей. 

Также вводят прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня. Также, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов. 


Инициативы уже одобрил Экспертный совет «Единой России». Сообщается, что их поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

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