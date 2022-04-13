В Госдуму РФ внесли законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки со школьных преподавателей

Проект предусматривает утверждение перечня учебно-методических и других документов, подготовка которых производится педагогами при выполнении основных обязанностей при обучении и воспитании детей.

Также вводят прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня. Также, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.



Инициативы уже одобрил Экспертный совет «Единой России». Сообщается, что их поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости