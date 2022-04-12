Томский университет отложил запуск хомяка в стратосферу

Томский государственный университет отложил запуск хомяка в стратосферу. Предполагалось, что грызун по имени Хомка проведёт в специальной капсуле на высоте 20 км около 1,5 часа.

«Хомка чувствует себя хорошо, по ряду социальных причин мы не рискнули проводить этот эксперимент. Это живое существо, и чтобы запустить его в космос, надо соблюдать определенные правила. Поэтому мы работаем над технической частью, а все, что касается живых организмов мы поставим паузу», – сказал Рулевский РИА Томск.

Разработкой автоматического дрейфующего аэростата занимались студенты ТУСУРа. По задумке аппарат должен нести коммуникационное оборудование, которое обеспечит покрытие спутниковой связью там, где установка наземного оборудования невозможна.

Работа над проектом завершится через год.

Фото: © vk.com/stratonautica