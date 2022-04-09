Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор сообщил о том, что получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder.

По информации пресс-службы ведомства, размещенной на официальном сайте, говорится о том, что в оперативных данных по международным системам RASFF и ИНФОСАН поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой.

- Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции, — пишут в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Речь, в первую очередь, идет о продуктах Kinder Mix, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder, Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Uovo Maxi и Happy Snack.

Сейчас ведомство принимает все необходимые меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции.

Фото:©скриншот с видеозаписи youtube.com/watch