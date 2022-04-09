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Центробанк разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля

Главная В России
Красноярск
09:30 9 Апреля 2022
общество, россия, валюта, центробанк
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Временный порядок операций с наличной валютой смягчает Центральный банк России, а также возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту.

Регулятор уточняет, что все граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, уже с 11 апреля этого года смогут получить наличными и доллары, и евро.

С 18 апреля Банк России возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Правда, речь идет лишь о той, что поступила в кассы банков с 9 апреля.

Фото: © Центробанк РФ

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