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Светлана Зорина: Отмена НДС на книги поможет стабилизировать цены и окажет существенную поддержку отрасли

Главная В России
Красноярск
17:00 8 Апреля 2022
омск, красноярск, общество, книги, культура
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Представители книжной индустрии предложили правительству России ряд мер, направленных на поддержку отрасли. Среди них – отмена налога на добавленную стоимость, снижение ставок единого социального налога и НДФЛ для писателей и  необходимость включения литературы в государственную программу  «Пушкинская карта».
В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала «Книжная Индустрия» Светлана Зорина отметила, что отмена НДС поможет  книжной продукции стабилизировать цены и окажет существенную поддержку отрасли. 

«В 1995 году книжной отрасли удалось добиться нулевого НДС на книги, но льгота прекратила свое действие с 1 января 2002 года. В 2003 году была утверждена 10%-ная ставка НДС на книги благодаря усилиям Российского книжного союза. Однако НДС в 10% на книги, пусть и льготный, но один из самых высоких в мире. Сегодня уже 39 стран применяют нулевую ставку на книги, в их числе Великобритания, Ирландия, Норвегия, Индия, Бразилия, Мексика и др. Пониженную ставку применяют в Италии – она составляет 4%, в Германии – 7%, а в Турции - 8%. Пока мне сложно давать прогноз, но хочется, чтобы нас услышали и отменили НДС на все виды книг и периодических изданий нерекламного характера, цифровых (интерактивных) продуктов, созданных на основе книжного контента», - заявила эксперт.

По мнению Светланы Зориной, предложенные меры особенно важны для поддержки малого и среднего книжного бизнеса в России – введённый нулевой НДС на книги в 1990-е годы привел к расцвету небольших и средних издательств, а также к открытию небольших книжных магазинов. 

Автор: Андрей Курников
Фото предоставлено С. Зориной

 

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