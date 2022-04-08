Светлана Зорина: Отмена НДС на книги поможет стабилизировать цены и окажет существенную поддержку отрасли

Представители книжной индустрии предложили правительству России ряд мер, направленных на поддержку отрасли. Среди них – отмена налога на добавленную стоимость, снижение ставок единого социального налога и НДФЛ для писателей и необходимость включения литературы в государственную программу «Пушкинская карта».

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала «Книжная Индустрия» Светлана Зорина отметила, что отмена НДС поможет книжной продукции стабилизировать цены и окажет существенную поддержку отрасли.

«В 1995 году книжной отрасли удалось добиться нулевого НДС на книги, но льгота прекратила свое действие с 1 января 2002 года. В 2003 году была утверждена 10%-ная ставка НДС на книги благодаря усилиям Российского книжного союза. Однако НДС в 10% на книги, пусть и льготный, но один из самых высоких в мире. Сегодня уже 39 стран применяют нулевую ставку на книги, в их числе Великобритания, Ирландия, Норвегия, Индия, Бразилия, Мексика и др. Пониженную ставку применяют в Италии – она составляет 4%, в Германии – 7%, а в Турции - 8%. Пока мне сложно давать прогноз, но хочется, чтобы нас услышали и отменили НДС на все виды книг и периодических изданий нерекламного характера, цифровых (интерактивных) продуктов, созданных на основе книжного контента», - заявила эксперт.

По мнению Светланы Зориной, предложенные меры особенно важны для поддержки малого и среднего книжного бизнеса в России – введённый нулевой НДС на книги в 1990-е годы привел к расцвету небольших и средних издательств, а также к открытию небольших книжных магазинов.

Автор: Андрей Курников

Фото предоставлено С. Зориной