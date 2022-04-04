В России расширят программу репатриации для привлечения высококлассных специалистов

В России расширят программу репатриации. Как сообщают «Известия», меры поддержки планируется расширить для привлечения высококлассных специалистов.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», — пояснил один из собеседников издания.

Программа действует с 2007 года. За время её действия в Россию вернулось больше 800 тысяч человек. Большинство переселенцев прибывало из Казахстана и Таджикистана. Всем прибывшим не только помогают быстро получить гражданство, но и различные льготы. Их размер и объем может отличаться, в зависимости от того, какой регион проживания выбирают люди. Им компенсируют проезд и выплату пошлин, а также выделяют «подъёмные» для обустройства на новом месте.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков