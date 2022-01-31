В промпарке «Томск» планируют построить завод по переработке полимерных отходов

На Северной площадке промышленного парка «Томск» может быть построен завод по переработке полимерных отходов. Проект планируется реализовать в несколько этапов в 2022-2027 годы.

О перспективе строительства предприятия сообщили в мэрии Томска. Предполагается, что сырье на завод будут поставлять мусоросортировочные комплексы. Пока их нет, но сеть подобных комплексов предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами в Томской области. Из отходов можно будет производить гранулы для выпуска полимерных труб, баков, контейнеров и т. д.

Инициатором проекта является резидент промышленного парка «Томск» «ЕСК Утилизация», который готов вложить в строительство 3 млрд руб. Компания рассчитывает на участок в 10 га.

В настоящее время идет процесс внесения необходимых для реализации проекта изменений в Правила землепользования и застройки (они касаются зонирования участка). Члены профильной муниципальной комиссии рекомендовали главе города направить проект на утверждение в гордуму.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее областные власти сообщали о том, что крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Томске появится к 2022 году.

Фото: © мэрия Томска