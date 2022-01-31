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Вынесен приговор по делу о гибели водителя и пассажиров автобуса в Забайкалье

Главная В России
Красноярск
13:54 31 Января 2022
дорога, автобус, приговор, ремонт, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое обвиняемых получили условные сроки по уголовному делу об аварии автобуса в Забайкальском крае в 2017 году. Тогда в результате ДТП погибли 14 человек.

О приговоре сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. Один из обвиняемых в 2017 году исполнял обязанности главного инженера ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» «Росавтодора». Он признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более человек). В свою очередь, бывший начальник участка ЗАО «Дорожник», который руководил ремонтными работами на месте будущей аварии, признан виновным по ч. 3. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следственного управления, сотрудник «Росавтодора» должным образом не проконтролировал проведение «Дорожником»  капремонта автодороги Р-258 «Байкал». В учреждении не проверили, устранил ли подрядчик выявленные нарушения (не были установлены временное бетонное ограждение и знаки, предупреждающие об опасном участке и направлении поворота).

Как писали Sibnovosti.ru, трагедия произошла вечером 11 июня 2017 года. Автобус Asia Granbird, перевозивший паломников, сорвался с насыпи, в результате чего погиб водитель и 13 из 50 пассажиров.

Напомним, 1 декабря 2019 года в Забайкалье с автобус упал с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м. Тогда погибло 19 человек. В прошлом году Сретенский районный суд приговорил владельца автобуса - предпринимателя Ивана Стрельникова – к девяти годам лишения свободы. Как выяснил суд, в день аварии автобус не прошел техосмотр перед выездом, и неисправность тормозной системы не была выявлена.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю

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