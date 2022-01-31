Абаканских школьников отправили на дистанционное обучение

Власти Республики Хакасия предпринимают меры для того, чтобы сбить темп распространения в регионе коронавирусной инфекции и обеспечить лечение зараженных. Специализированный коечный фонд увеличен до 800 коек.

Как сообщили в правительстве Хакасии, 28 января с признаками ОРВИ к медикам обратились 5 тыс. человек – это рекорд для региона. Число пациентов, госпитализированных в «ковидные» стационары, удвоилось. Это сократило долю свободного коечного фонда к утру 31 января до 14%.

В связи с большим количеством тестов лаборатории системы здравоохранения перешли на круглосуточную работу.

По данным официального портала Абакана, с 31 января все школы хакасской столицы перешли на дистанционное обучение. Дата, когда они вернутся к очному обучению, пока не определена. Абаканские детсады работают в обычном режиме.

Фото: © пресс-служба главы Республики Хакасия