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Плату за проезд в общественном транспорте Кызыла подняли на 3 рубля

Главная В России
Красноярск
12:52 31 Января 2022
маршруты, перевозки, транспорт, тарифы, город
Автор: Sibnovosti.ru
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С 3 февраля в Кызыле и соседнем поселке городского типа Каа-Хем начнет действовать новый тариф на проезд на общественном транспорте. Цена билета вырастет с 20 до 23 руб.

Решение о повышении было принято на основании обращений от перевозчиков – МП «Кызылгортранс» и частного предпринимателя. По их данным, перевозки стали убыточными из-за роста цен на ГСМ и запасные части.

Как уточнили в правительстве Республики Тува, перевозчики предложили повысить тариф до 30 руб. Республиканская служба по тарифам, в свою очередь, назвала экономически обоснованной ценой на городских маршрутах 26 руб.

«По мнению Владислава Ховалыга (глава Тувы – Sibnovosti.ru) рост стоимости за проезд в автобусе на 6 руб. может нанести финансовому положению жителей региона существенный урон, тем более на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Поэтому глава потребовал остановиться на более приемлемой для населения цене, что и было сделано», - говорится в сообщении на официальном портале республики.

Как писали Sibnovosti.ru, в Кызыле запланированы серьезные перемены в работе общественного транспорта. Они предполагают изменение маршрутов и обновление парка.

Фото: © правительство Республики Тува

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