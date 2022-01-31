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Иркутская пенсионерка перевела мошенникам более 8 млн рублей

Главная В России
Красноярск
12:24 31 Января 2022
мошенничество, пенсионеры, мвд, банк, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области мошенники, использующие дистанционные методы, обновили «рекорд» по объему похищенных средств. У пенсионерки из областного центра они выманили 8,1 млн руб.

По данным областного главного управления МВД России, это самая большая сумма хищений, совершенных в регионе подобным образом, о которой стало известно в 2022 году. В данном случае мошенники использовали один из наиболее часто встречающихся способов.   

«Собеседники представлялись сотрудниками Центрального и коммерческого банков, а также следователем. Они сообщали женщине о том, что кто-то пытается похитить деньги со счетов иркутянки и оформить на ее имя кредит. Обманом злоумышленники уговорили женщину оформить два кредита и перевести все свои и заемные средства им», - рассказали в областном главке полиции о действиях злоумышленников.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего, подсчитали в ведомстве, с начала года в Иркутской области от дистанционных действий мошенников пострадали свыше 130 человек.

Фото: © МВД по Республике Бурятия

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