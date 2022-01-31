Глава Новосибирска предложил изменить закон об обращении с животными

Новосибирский мэр Анатолий Локоть предложил внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предложение прозвучало на заседании совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).

«В целях упорядочения содержания домашних животных необходимо предусмотреть единые на территории РФ правила содержания собак и кошек, установить нормативы предельного количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении. При регистрации животного – обязывать владельца осуществлять вакцинацию питомца», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии по итогам заседания.

В числе других предложений – обязательная регистрация и учет животных, запрет на нахождение собак без намордника и поводка вне мест, отведенных муниципалитетом для их выгула.

По данным городских властей, в прошлом году в Новосибирске зарегистрировано 1 170 случаев нападения собак на людей. Как писали Sibnovosti.ru, 22 января в забайкальском селе Домна собаки загрызли семилетнюю девочку. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). После этого СКР выступил за изменение законодательства, регулирующего обращение с животными.

Анатолий Локоть является первым вице-президентом АСДГ.

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