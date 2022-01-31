Дороги к иркутским садоводствам отремонтируют на 150 млн рублей

В Иркутской области распределили средства на ремонт дорог, которые ведут в садоводства. В 2022 году планируется потратить на эти цели 150 млн руб.

По данным официального портала региона, на этот раз приведут в нормативное состояние 26 участков автодорог протяженностью 28,4 км. Всего средства получат восемь муниципалитетов.

Восемь из запланированных участков расположены на территории Иркутского района. Это участки дорог, ведущие к садоводствам у Александровского тракта, в Марковском и Ушаковском муниципальных образованиях, в поселке Малая Топка. В областном центре работы должны быть проведены на подъездах к СНТ «Сибирский садовод» и садоводству «Связист».

Ранее в Иркутской области на эти цели из областного бюджета тратили в год 80 млн руб.

Фото: © правительство Иркутской области