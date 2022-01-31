На пожаре в частном доме в Бурятии погибли три человека

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Республике Бурятия. Причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.

В результате пожара 29 января сгорел дом в селе Каленово Иволгинского района. На месте пожара были найдены тела женщины и двух мужчин. Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Бурятия, погибли жившие в доме женщин с взрослым сыном и их гость.

«Сосед увидел в их окнах и под крышей дома дым, вызвал пожарных, после чего попытался открыть дверь, которая оказалась заперта изнутри. Затем мужчина попробовал попасть в жилище через окна, но огонь быстро распространился по дому и отрезал путь», - рассказали в следственном управлении.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. По словам соседей, жители дома планировали отремонтировать печку и даже купили для этого материалы.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия