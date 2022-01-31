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Сибирским регионам направят федеральные средства на новые спортплощадки

Главная В России
Красноярск
10:17 31 Января 2022
средства, площадка, правительство, спорт, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ выделит регионам более 9 млрд руб. на создание модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Средства субъекты федерации получат в 2022-2024 годы.

О финансировании строительства спортплощадок говорится в распоряжении кабмина от 28 января. По данным правительства, с помощью федерального финансирования будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок.

Согласно документу, средства получат и все регионы Сибирского федерального округа. Девять из них – по 100 млн руб., Красноярский край – 120 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года федеральное правительство распределило регионам 100 млрд руб. на дорожные работы.

Фото: © министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

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