Сибирским регионам направят федеральные средства на новые спортплощадки

Правительство РФ выделит регионам более 9 млрд руб. на создание модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Средства субъекты федерации получат в 2022-2024 годы.

О финансировании строительства спортплощадок говорится в распоряжении кабмина от 28 января. По данным правительства, с помощью федерального финансирования будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок.

Согласно документу, средства получат и все регионы Сибирского федерального округа. Девять из них – по 100 млн руб., Красноярский край – 120 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года федеральное правительство распределило регионам 100 млрд руб. на дорожные работы.

Фото: © министерство физической культуры и спорта Новосибирской области