Десятки гектаров овса в Забайкалье сожгли одной спичкой

В Забайкальском крае вынесен приговор местному жителю, устроившему пожар, который уничтожил посевы овса на большой площади. Житель села Верхние Ключи Нерчинского района получил 300 часов обязательных работ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным прокуратуры Забайкалья, мужчина бросил не потушенную спичку на сухую траву. Вспыхнувший в результате пожар уничтожил посевы на площади 39 га. Ущерб от него был оценен примерно в 1 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Как уточнили в надзорном ведомстве, суд Сретенского района края также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании причиненного ущерба.

Как писали Sibnovosti.ru, крупные лесные пожары бушевали в Забайкальском крае весной 2021 года.

Фото: © главное управление МЧС по Забайкальскому краю