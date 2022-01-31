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Десятки гектаров овса в Забайкалье сожгли одной спичкой

Главная В России
Красноярск
09:51 31 Января 2022
пожар, приговор, суд, прокуратура, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае вынесен приговор местному жителю, устроившему пожар, который уничтожил посевы овса на большой площади. Житель села Верхние Ключи Нерчинского района получил 300 часов обязательных работ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным прокуратуры Забайкалья, мужчина бросил не потушенную спичку на сухую траву. Вспыхнувший в результате пожар уничтожил посевы на площади 39 га. Ущерб от него был оценен примерно в 1 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Как уточнили в надзорном ведомстве, суд Сретенского района края также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании причиненного ущерба.

Как писали Sibnovosti.ru, крупные лесные пожары бушевали в Забайкальском крае весной 2021 года.

Фото: © главное управление МЧС по Забайкальскому краю

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