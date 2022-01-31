Российская кинематография понесла очередную утрату. Скончался режиссер и сценарист Виктор Мережко.

О смерти Виктор Мережко сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Ему было 84 года.

По сценариям Виктор Мережко было снято около 50 фильмов. В их числе «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя – уходи». В перечне его работ, как режиссера, сериалы «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька: продолжение легенды». В ряде картин Виктора Мережко можно увидеть в качестве актера.

В 2014 году Виктор Мережко получил почетное звание народный артист Российской Федерации.

Как писали Sibnovosti.ru, 30 января стало известно о смерти в возрасте 85 лет киноактера Леонида Куравлева.

Фото: © Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» («Мосфильм», 1978 год)