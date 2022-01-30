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Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет

Главная В России
Красноярск
16:47 30 Января 2022
роль, кино, союз, артисты, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Одному из популярнейших российских киноактеров было 85 лет.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», - сказали корреспонденту ТАСС в Союзе кинематографистов России.

Официального сообщения о смерти Леонида Куравлева пока нет. Ранее СМИ сообщали о том, что артиста госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. Затем его перевели в хоспис.

В числе наиболее известных ролей, сыгранных Леонидом Куравлевым, Шура Балаганов в экранизации «Золотого теленка», Афанасий Борщев в комедии «Афоня», Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», офицер Айсман из «Семнадцати мгновений весны».

Фото: © Х/ф «Афоня» («Мосфильм», 1975 год)

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