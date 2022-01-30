Тувинские власти не дают вывозить уголь из региона

В Туве запретили вывоз угля из региона. Так власти региона пытаются не допустить дефицита топлива в республике.

Вывоз угля, добытого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах, в соседнюю Республику Хакасия стал популярен из-за разности цен на рынках двух регионов. В Хакасии они в полтора раза выше. По данным официального портала Тувы, специалисты министерства топлива и энергетики региона за один день насчитали на посту «Шивилиг» более 40 тягачей вместимостью 30 т, выехавших с углем в Хакасию.

«В Туве отпускная цена была зафиксирована на уровне 2 220,1 руб. по договоренности между правительством Тувы и «Тувинской горнорудной компанией». Из-за этого и возникла такая большая разница в цене на тувинский и хакасский уголь», - пояснили в правительстве Тувы.

Ограничения вступят в силу с 31 января. Он будут действовать до конца отопительного сезона.

Фото: © правительство Республики Тува