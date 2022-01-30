Руководители КУМИ Иркутского района стали фигурантами уголовного дела

Расследование уголовного дела о взяточничестве в администрации Иркутского района привело к увеличению числа подозреваемых. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению (КУМИ) администрации Иркутского района, а также его заместителя по капстроительству и начальника отдела обеспечения деятельности.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее двум высокопоставленным чиновникам администрации Иркутского района было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). В их числе вице-мэр. По версии следствия, злоумышленники получили от гендиректора одной из строительных фирм взятку в сумме не менее 13 млн руб.

Основные фигуранты уголовного дела, задержанные 26 января, находятся под домашним арестом, добавили в следственном управлении.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области