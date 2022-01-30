В Абакане перестраивают работу медучреждений в условиях новой волны COVID-19

В центральной поликлинике Абакана на следующей неделе откроется центр дистанционного мониторинга для пациентов с COVID-19 и ОРВИ. Это одна из мер, предпринятых властями Республики Хакасия в условиях пятой волны коронавирусной инфекции.

Как пояснил министр здравоохранения региона Олег Ананьевский, операторы центра по телефону будут связываться с пациентами, находящимися дома. Речь идет о заболевших горожанах с уже установленным диагнозом, которые проходят лечение в легкой форме. Поликлиника входит в состав ГБУЗ «Абаканская межрайонная клиническая больница».

«В городе Абакане мы перестроили маршрутизацию. Теперь в филиалах поликлиник по всему городу: район «Космоса», район МПС, район трикотажной фабрики, северный и другие принимают только пациентов с повышенной температурой. Также врачи выезжают на дом к пациентам», - процитировал министра сайт правительства Хакасии.

По данным медиков республики, пятая волна COVID-19 характеризуется высоким темпом распространения заболевания. При этом, госпитализированных пациентов значительно меньше.

По итогам 29 января в Хакасии зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались два пациента.

Фото: © правительство Республики Хакасия