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В Бурятии пришлось остановить котельную из-за аварии

Главная В России
Красноярск
12:58 30 Января 2022
мчс, котельная, авария, село, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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В бурятском селе Ильинка введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал свищ на трубопроводе, из-за которого пришлось приостановить работу котельной.

Инцидент произошел 29 января. В результате без тепла остались более 40 человек, жителям раздали нагревательные приборы. На ликвидацию аварии спасатели направили 20 человек и восемь единиц техники.

«В настоящее время ведутся работы по монтажу временного трубопровода надземным способом», - сообщили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия.

Ильинка находится в Прибайкальском районе региона. В селе, которому несколько сотен лет, проживает около 4 тыс. человек.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

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