В Агинском Бурятском округе Забайкалья пришлось вводить особые «антиковидные» меры

Рост заболеваемости коронавирусом в Агинском Бурятском округе в последнее время в несколько раз превысил аналогичный показатель по всему Забайкальском краю. Это потребовало введения в округе дополнительных ограничительных мер.

Ограничения введены специальным постановлением забайкальского губернатора. Документ датирован 28 января 2022 года.

«До 1 марта ограничили проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания. Кафе и рестораны будут работать до 21:00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов», - говорится в сообщении официального портала края.

Кроме того, в Агинском Бурятском округе приостановили проведение массовых культурно-спортивных, развлекательных, праздничных мероприятий.

По данным региональных властей, в последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 в округе превышает 300 в сутки. В Агинском Бурятском округе проживает 94 тыс. человек.

2 февраля в Забайкалье отметят бурятский праздник Сагаалган. Согласно закону региона, этот день является нерабочим.

Фото © пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа