В Троицком районе Алтайского края дети отравились угарным газом

Двое детей погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Трагедия произошла в одном из частных домов в поселке Гордеевский Троицкого района региона. Тела девятилетней девочки и ее трехлетнего брата обнаружили их старшие братья, которые ночевали у бабушки. Их мать и четырехлетняя сестра находились без сознания. Они были доставлены в КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница».

По предварительным данным, причиной происшедшего стал неисправное печное отопление. По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, в последнее время в крае участились подобные случаи. Так, 28 января из-за закрытой печной заслонки в доме в Новоалтайске погибла девочка.

Как писали Sibnovosti.ru, 29 января двое детей погибли на пожаре в квартире дома в Норильске.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю