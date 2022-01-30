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В Троицком районе Алтайского края дети отравились угарным газом

Главная В России
Красноярск
10:55 30 Января 2022
погибшие, дети, газ, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое детей погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Трагедия произошла в одном из частных домов в поселке Гордеевский Троицкого района региона. Тела девятилетней девочки и ее трехлетнего брата обнаружили их старшие братья, которые ночевали у бабушки. Их мать и четырехлетняя сестра находились без сознания. Они были доставлены в КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница».

По предварительным данным, причиной происшедшего стал неисправное печное отопление. По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, в последнее время в крае участились подобные случаи. Так, 28 января из-за закрытой печной заслонки в доме в Новоалтайске погибла девочка.

Как писали Sibnovosti.ru, 29 января двое детей погибли на пожаре в квартире дома в Норильске.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

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