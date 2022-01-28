Большинство школьников Новосибирской области отправятся по домам на две недели

В Новосибирской области определен порядок ограничений в работе учебных учреждений. Дифференцированный карантин в школах в связи с ростом заболеваемости COVID-19 введен на период с 31 января до 13 февраля.

Как сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов, на дистанционное обучение переводятся ученики с пятого по десятый классы. Ученики выпускных 11-х классов продолжат посещать школы. В очном формате будут учиться и начальные классы. Но руководство школ может отправить первоклассников на дополнительные каникулы. Очное обучение сохранено также для учеников малокомплектных школ области.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, при условии соблюдения всех требуемых мер детские сады будут работать в полном объеме. Как и колледжи, в которых не выявят случаев заболевания.

Дистанционное обучение вводится с 31 января и в школах Республики Бурятия. Исключение там сделано для учеников девятых и 11-х классов.

Фото: © правительство Новосибирской области