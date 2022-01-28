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Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Республике Алтай

Главная В России
Красноярск
14:59 28 Января 2022
курорт, кубок, соревнования, горнолыжник, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Алтай впервые за 45 лет принимает Кубок России по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут с 30 января по 4 февраля.

Соревнования состоятся на трассе «Катунь» курорта «Манжерок». Горнолыжники разыграют медали в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В числе участников, которых ожидается около 200, члены национальной сборной.

«Для дисциплины «слалом-гигант» длина трассы составит 1 100 м, высота старта 1 012 м, … Для дисциплины «слалом» длина трассы составит 573 м, стартовать спортсмены будут с высоты 860 м», - говорится в сообщении официального сайта Республики Алтай.

Первые медали разыграют мужчины в слаломе-гиганте – 31 января. С 28 января в связи с соревнованиями на «Манжероке» изменен порядок подъема гостей для катания.

В 2024 году в урочище Кур-Кечу Онгудайского района Республике Алтай пройдет чемпионат мира по рафтингу.

Фото: © правительство Республики Алтай

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