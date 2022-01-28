28 января
Новости России
погода -19 °C
77.82
 
€ 86.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дело экс-руководителей кемеровского «Жилкомцентра» передадут в суд

Главная В России
Красноярск
14:20 28 Января 2022
директор, взятка, уголовное, скр, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело бывшего директора одного из муниципальных бюджетных учреждений города и его заместителя. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, в апреле прошлого года фигуранты уголовного дела предложили директору коммерческой фирмы помощь в заключении контрактов на капремонт многоквартирных домов за 11,5 млн руб. Об этом стало известно сотрудника областного управления ФСБ.

«… В рамках оперативного мероприятия мужчина перевел на указанный подозреваемыми банковский счет часть взятки – более 550 тыс. руб. Материалы о преступной деятельности чиновников были переданы в следственные органы», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

По данным прокуратуры Кузбасса, речь идет о бывших руководителях МБУ «Жилкомцентр».

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Большинство школьников Новосибирской области отправятся по домам на две недели

Большинство школьников Новосибирской области отправятся по домам на две недели

28 Января 2022 г.
В регионе определили порядок действия карантина в учебных заведениях
Новости Красноярска: Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Республике Алтай

Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Республике Алтай

28 Января 2022 г.
Соревнования начнутся 30 января
Новости Красноярска: Здание школы в Новокузнецке признано аварийным и будет снесено

Здание школы в Новокузнецке признано аварийным и будет снесено

28 Января 2022 г.
Учеников распределят в две другие школы
Новости Красноярска: Жители Омской области выбрали автодорогу для ремонта

Жители Омской области выбрали автодорогу для ремонта

28 Января 2022 г.
За трассу Тара – Усть-Ишим проголосовало 69% опрошенных
Новости Красноярска: Забайкальские налетчики переплавили и продали золотые изделия

Забайкальские налетчики переплавили и продали золотые изделия

28 Января 2022 г.
Арестованы двое подозреваемых
Новости Красноярска: Тепличное хозяйство построят в Оловяннинском районе Забайкалья

Тепличное хозяйство построят в Оловяннинском районе Забайкалья

28 Января 2022 г.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год
Новости компаний
27/01
Пернатая новинка сибирского ритейла
26/01
Особенности работы ломбардов
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

24 Января 2022 г.
Ребята будут под стражей до 23 февраля
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявили 9 случаев заболевания штаммом «омикрон»

В Красноярском крае выявили 9 случаев заболевания штаммом «омикрон»

24 Января 2022 г.
У троих заболевание протекало бессимптомно
Новости Красноярска: В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

23 Января 2022 г.
Бастрыкин поручил передать дело ГСУ СК
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru