Дело экс-руководителей кемеровского «Жилкомцентра» передадут в суд

В Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело бывшего директора одного из муниципальных бюджетных учреждений города и его заместителя. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, в апреле прошлого года фигуранты уголовного дела предложили директору коммерческой фирмы помощь в заключении контрактов на капремонт многоквартирных домов за 11,5 млн руб. Об этом стало известно сотрудника областного управления ФСБ.

«… В рамках оперативного мероприятия мужчина перевел на указанный подозреваемыми банковский счет часть взятки – более 550 тыс. руб. Материалы о преступной деятельности чиновников были переданы в следственные органы», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

По данным прокуратуры Кузбасса, речь идет о бывших руководителях МБУ «Жилкомцентр».

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области