28 января
Новости России
погода -19 °C
77.82
 
€ 86.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Здание школы в Новокузнецке признано аварийным и будет снесено

Главная В России
Красноярск
13:13 28 Января 2022
обучение, экспертиза, школа, опасность, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Здание средней школы №9 в Новокузнецке будет снесено. Оно признано аварийным по заключению специалистов ООО «Южно-Уральский Центр промстройэкспертиза».

Занятия в этом образовательном учреждении прекращены. Власти Новокузнецка приняли решение распределить его школьников: ученики младших классов будут проходить обучение в здании начальной школы №47, а ученики среднего и старшего звена - в школе №43.

«В этом году в плане развития Дальнего Куйбышева мы начинаем разработку проектной документации по устройству новых коммуникаций, после чего выберем новую площадку под строительство новой школы для этого района», - привел официальный сайт мэрии комментарий главы города Сергея Кузнецова.

Дальнее Куйбышево – одна из старейших территорий Новокузнецка. Входит в состав Куйбышевского района. Школа №9 им. Демидова, расположенная на ул. Карла Маркса, была открыта в 1935 году. По данным ее сайта, в школе обучается почти 500 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года снесли школу №6 в кузбасском городе Мыски. Здание было признано аварийным, а в ходе ремонта рухнула его внешняя стена.

Фото: © МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»  

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Большинство школьников Новосибирской области отправятся по домам на две недели

Большинство школьников Новосибирской области отправятся по домам на две недели

28 Января 2022 г.
В регионе определили порядок действия карантина в учебных заведениях
Новости Красноярска: Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Республике Алтай

Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Республике Алтай

28 Января 2022 г.
Соревнования начнутся 30 января
Новости Красноярска: Дело экс-руководителей кемеровского «Жилкомцентра» передадут в суд

Дело экс-руководителей кемеровского «Жилкомцентра» передадут в суд

28 Января 2022 г.
Бывшего директора и его заместителя обвиняют во взяточничестве
Новости Красноярска: Жители Омской области выбрали автодорогу для ремонта

Жители Омской области выбрали автодорогу для ремонта

28 Января 2022 г.
За трассу Тара – Усть-Ишим проголосовало 69% опрошенных
Новости Красноярска: Забайкальские налетчики переплавили и продали золотые изделия

Забайкальские налетчики переплавили и продали золотые изделия

28 Января 2022 г.
Арестованы двое подозреваемых
Новости Красноярска: Тепличное хозяйство построят в Оловяннинском районе Забайкалья

Тепличное хозяйство построят в Оловяннинском районе Забайкалья

28 Января 2022 г.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год
Новости компаний
27/01
Пернатая новинка сибирского ритейла
26/01
Особенности работы ломбардов
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Якутске мужчина задушил напавшую на него собаку

В Якутске мужчина задушил напавшую на него собаку

24 Января 2022 г.
Мужчина сильно испугался и не рассчитал силы
Новости Красноярска: В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

23 Января 2022 г.
Бастрыкин поручил передать дело ГСУ СК
Новости Красноярска: Глава Красноярска высказался об изменениях закона о бродячих собаках

Глава Красноярска высказался об изменениях закона о бродячих собаках

24 Января 2022 г.
Поводом для этого стало нападение стаи собак на семилетнюю девочку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru