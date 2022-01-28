Здание школы в Новокузнецке признано аварийным и будет снесено

Здание средней школы №9 в Новокузнецке будет снесено. Оно признано аварийным по заключению специалистов ООО «Южно-Уральский Центр промстройэкспертиза».

Занятия в этом образовательном учреждении прекращены. Власти Новокузнецка приняли решение распределить его школьников: ученики младших классов будут проходить обучение в здании начальной школы №47, а ученики среднего и старшего звена - в школе №43.

«В этом году в плане развития Дальнего Куйбышева мы начинаем разработку проектной документации по устройству новых коммуникаций, после чего выберем новую площадку под строительство новой школы для этого района», - привел официальный сайт мэрии комментарий главы города Сергея Кузнецова.

Дальнее Куйбышево – одна из старейших территорий Новокузнецка. Входит в состав Куйбышевского района. Школа №9 им. Демидова, расположенная на ул. Карла Маркса, была открыта в 1935 году. По данным ее сайта, в школе обучается почти 500 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года снесли школу №6 в кузбасском городе Мыски. Здание было признано аварийным, а в ходе ремонта рухнула его внешняя стена.

Фото: © МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»