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Жители Омской области выбрали автодорогу для ремонта

Главная В России
Красноярск
12:28 28 Января 2022
ремонт, трасса, дорога, опрос, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Около тысячи жителей Омской области приняли участие в опросе, какая из дорог региона требует первоочередного ремонта. Более двух третей опрошенных назвали трассу Тара – Знаменское – Тевриз – Усть-Ишим.

Опрос в течение двух недель проходил в группе «Дороги Омской области», посвященной реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его итоги подвели в правительстве региона.

На дорогу Тара – Знаменское – Тевриз – Усть-Ишим указали примерно 69% участников голосования. По данным сайта омского правительства, в этом году на ней капитально отремонтируют мост через реку Кип. Осенью прошлого года участок от Тары до Усть-Ишима трассы Тобольск – Тара – Томск был включен в опорную транспортную сеть региона.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года власти Омской области обратили внимание на рост числа ДТП на автомобильной трассе Тюмень – Омск. Тогда губернатор Александр Бурков поручил разработать меры, которые привели бы к снижению аварийности.

Фото: © правительство Омской области

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