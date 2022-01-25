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«200 лет Омской области: история рода Батюшкиных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
16:59 25 Января 2022
прямая, мкр, презентация, история, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа  в рамках проекта, посвященного 200-летию Омской области, проходит презентация книги Дмитрия Петина «История омского рода Батюшкиных».

Участники:

Дмитрий Петин, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области;

Наталья Храпова, начальник отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области;

Ирина Федотова, ведущий архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области.

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