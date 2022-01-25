«200 лет Омской области: история рода Батюшкиных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа в рамках проекта, посвященного 200-летию Омской области, проходит презентация книги Дмитрия Петина «История омского рода Батюшкиных».
Участники:
Дмитрий Петин, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области;
Наталья Храпова, начальник отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области;
Ирина Федотова, ведущий архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области.