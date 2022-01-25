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В Иркутской области новый и. о. первого вице-губернатора

Главная В России
Красноярск
14:35 25 Января 2022
вооруженные, назначение, правительство, вице-премьер, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Роман Колесов назначен и. о. первого вице-губернатора Иркутской области. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.

Роман Колесов ранее не имел отношения к Иркутской области. Это следует из его биографической справки, размещенной на официальном портале региона. В ней указывается, что до ноября 2009 года Роман Колесов являлся заместителем начальника отдела военного законодательства Тыла Вооруженных сил РФ. Затем он работал начальника юридического управления департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, вице-премьером правительства Ярославской области.

В должности первого вице-губернатора Романа Колесова должно утвердить законодательное собрание Иркутской области. По данным сайта региона, в структуре иркутского правительства один первый заместитель председателя. Ранее этот пост занимал Андрей Козлов. Он ушел в отставку в ноябре прошлого года по собственному желанию.

Фото: © правительство Иркутской области

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