Популярную у новосибирцев лыжную базу готовят к реконструкции

Власти Новосибирска в ближайшее время разработают проект реконструкции популярной у горожан лыжной базы «Красное знамя». Ее площадь составляет 5 га.

Судьбу спортивного объекта в Заельцовском районе обсудили на аппаратном совещании в городской администрации, которое провел мэр Анатолий Локоть. Он поручил искать варианты привлечения бизнеса к реконструкции стадиона, сообщили в пресс-центре мэрии.

«На месте старой лыжной базы возможно только возведение объектов спортивного назначения. Задача – сохранение открытого стадиона и, безусловно, выхода в лесную зону, а также лыжной трассы, прогулочной зоны», - сказал глава города.

По данным муниципальных властей, лыжная база «Красное знамя» была построена в 1978 году. В настоящее время там работает школа зимних видов спорта, в которой обучаются более 270 спортсменов. За зимний сезон базу посещает около 100 тыс. человек.

Фото: © МАУ г. Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта»