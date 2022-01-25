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Популярную у новосибирцев лыжную базу готовят к реконструкции

Главная В России
Красноярск
14:03 25 Января 2022
стадион, мэр, план, школа, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска в ближайшее время разработают проект реконструкции популярной у горожан лыжной базы «Красное знамя». Ее площадь составляет 5 га.

Судьбу спортивного объекта в Заельцовском районе обсудили на аппаратном совещании в городской администрации, которое провел мэр Анатолий Локоть. Он поручил искать варианты привлечения бизнеса к реконструкции стадиона, сообщили в пресс-центре мэрии.

«На месте старой лыжной базы возможно только возведение объектов спортивного назначения. Задача – сохранение открытого стадиона и, безусловно, выхода в лесную зону, а также лыжной трассы, прогулочной зоны», - сказал глава города.

По данным муниципальных властей, лыжная база «Красное знамя» была построена в 1978 году. В настоящее время там работает школа зимних видов спорта, в которой обучаются более 270 спортсменов. За зимний сезон базу посещает около 100 тыс. человек.

Фото: © МАУ г. Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта»

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