Благоустройство территории у «Арены Омск» предстоит завершить к 1 сентября

К 1 сентября 2022 года в Омске предстоит благоустроить три участка возле строящейся ледовой «Арены Омск». В общей сложности на это будет потрачено около 163 млн руб.

По данным мэрии Омска крупнейший из трех контрактов предполагает асфальтирование проездов со стороны торговых комплексов «Лента» и «ОБИ». Кроме того, подрядчику - ООО «Континент» - предстоит обустроить тротуары площадью 10 тыс. кв. м с велодорожками. В числе зеленых насаждений, которые запланированы на участке, - около 80 крупномерных деревьев. В основном, это липы и ясени.

В свою очередь, ООО «Градстрой» обустроит пандусы и тротуары, а также высадит деревья в районе подземного пешеходного перехода по дублеру ул. Лукашевича. Еще один подрядчик, который пока не определен, займется благоустройством территории между ул. Шаронова и набережной Иртыша.

Как писали Sibnovosti.ru, «Арене Омск» предстоит принять матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, который стартует в декабре этого года. Шестиэтажный ледовый дворец на 12 тыс. зрителей возводится в рамках концессионного соглашения, заключенного «Газпром нефтью», правительствами РФ и Омской области.

Фото: © мэрия Омска