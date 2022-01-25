Бассейн в омском спорткомплексе закроют на три недели для обновления и очистки

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями», подведомственная министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, приступила к управлению спорткомплексом «Авангард». Это произошло после того, как региональные власти расторгли соглашение о безвозмездном пользовании областным имуществом с АНО «Авангард».

Причиной разрыва соглашения и возвращения объекта в областной бюджет, по данным портала правительства Омской области, стало неэффективное управление со стороны АНО. Как результат – «плачевное состояние помещений, инвентаря, коммуникаций».

«С 1 февраля принято решение, что мы бассейн на три недели закрываем и будем готовы открыть его к 23 февраля: меняем воду и, соответственно, производим все необходимые технические врезки, связанные с подключением новой системы водоочистки и водоподготовки…», - рассказал об одной из принятых мер руководитель «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» Игорь Слабунов.

Спорткомплекс расположен на ул. 25 лет Октября. В бассейне четыре 25-метровые дорожки.

Фото: © правительство Омской области